"За що ми воюємо, нікому не зрозуміло": Третя штурмова полонила російського заступника командира роти

Про це інформує пресцентр бригади.

Зазначається, що росіян полонили біля населеного пункту Райгородка на Луганщині бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр.

Як повідомили у бригаді, під час спроби штурмувати передні позиції українських військових противник був розбитий.

"Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів - скоріше "обнулитися", - йдеться у повідомленні 3-ї ОШБр.

Відео розмови з полоненими опублікував з передової командир 2-го мехбату "Вара". Росіяни представилися як заступник командира роти Семенов Іван Миколайович та старший сержант 752-го полку В'ячеслав Володимирович. Перший мобілізований нібито походить з російського міста Орел, а другий - з Володимирської області.

Заступник командира роти каже, що отримав поранення. Також за його словами, спробу штурмувати позиції ЗСУ здійснювали 12 російських військових, один з яких загинув, ще шестеро - отримали поранення. Водночас українські бійці повідомили про 28 безповоротно знищених окупантів.

"Живіть заради сім'ї та рідних. За що ми там воюємо, це нікому не зрозуміло", - звернувся окупант до своїх побратимів.

У січні проєкт "Хочу жить" поширив список з 30 російських полонених, від яких відмовилась влада РФ.



