"За що ми воюємо, нікому не зрозуміло": Третя штурмова полонила російського заступника командира роти
Українські військові з третьої штурмової бригади захопили у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку російської окупаційної армії
Про це інформує пресцентр бригади.
Зазначається, що росіян полонили біля населеного пункту Райгородка на Луганщині бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр.
Як повідомили у бригаді, під час спроби штурмувати передні позиції українських військових противник був розбитий.
"Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів - скоріше "обнулитися", - йдеться у повідомленні 3-ї ОШБр.
Відео розмови з полоненими опублікував з передової командир 2-го мехбату "Вара". Росіяни представилися як заступник командира роти Семенов Іван Миколайович та старший сержант 752-го полку В'ячеслав Володимирович. Перший мобілізований нібито походить з російського міста Орел, а другий - з Володимирської області.
Заступник командира роти каже, що отримав поранення. Також за його словами, спробу штурмувати позиції ЗСУ здійснювали 12 російських військових, один з яких загинув, ще шестеро - отримали поранення. Водночас українські бійці повідомили про 28 безповоротно знищених окупантів.
"Живіть заради сім'ї та рідних. За що ми там воюємо, це нікому не зрозуміло", - звернувся окупант до своїх побратимів.
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