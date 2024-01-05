Україна опублікувала новий список російських полонених, від яких відмовилась влада РФ

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Хочу жить".

"Вчора до Росії повернулися 248 військовополонених. 18 із них було передано російській стороні без обміну. Це тяжко поранені військовослужбовці, серед яких одна неходяча, вісім осіб з ампутаціями ніг, решта з апаратами Ілізарова через тяжкі пошкодження рук. Україна неодноразово пропонувала повернути їх за процедурою репатріації, але щоразу отримувала відмову", - відзначає "Хочу жить".

Відзначається, що РФ погодилася прийняти лише частину своїх людей, які потребують медичної допомоги, і продовжує блокувати запуск змішаних медичних комісій, необхідних для початку роботи механізму репатріації.

Водночас кількість поранених росіян продовжує зростати.

"На жаль, деякі з них не доживають до повернення додому через тяжкі поранення. Ми впевнені, якби Росія одразу забирала тяжко поранених військовополонених і віддавала їх найкращим лікарям, які лікують кремлівську еліту, то вони були б живі. Ми публікуємо імена тих, яких т.зв. "Батьківщина" за два роки не спромоглася забрати вчасно", - йдеться у повідомленні під списком.

Фото: "Хочу жить"

Довідково. "Хочу жить" (офіційна назва – Единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен, українською - Єдиний центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон) – це державний проєкт Головного управління розвідки Міноборони України. Він покликаний допомогти військовослужбовцям РФ, які не хочуть брати участі у війні, безпечно здатися в полон українським ЗСУ. Проєкт гарантує утримання військовослужбовців, які здалися в полон, згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, військовослужбовцям також гарантують, що після добровільної здачі в полон їх не обміняють і не повернуть до РФ, якщо вони цього не забажають.

Військовослужбовець РФ може подати звернення і здатися у полон, подзвонивши за спеціальними телефонами цілодобової гарячої лінії. Або ж має діяти відповідно до інструкцій через телеграм-бот каналу з однойменною назвою проєкту. Про умови здачі в полон військові РФ можуть дізнаватися через інші соціальні мережі, оскільки після запуску проєкту російські держоргани заблокували доступ до нього з територій, підконтрольних РФ.