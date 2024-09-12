Закликаю депутатів ВР повернути ПДФО у прифронтові громади, - мер Конотопа Семеніхін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У міста немає ні копійки. Розповіді про наявність коштів у Конотопі є лише фантазіями. Ми маємо дефіцит у сфері освіти в розмірі близько 109 мільйонів гривень. Наразі ми не знаємо, як розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня, оскільки у нас немає грошей для забезпечення теплом лікарень, дитячих садочків і шкіл. Грошей на зарплати не вистачає людям", - наголосив Семеніхін.

За словами міського голови Конотопа, у міста немає коштів, щоб допомогти людям встановити вікна. У місті знищено трамвайні колії, відновлення яких потребує близько півмільйона гривень, яких немає в бюджеті.

"Наразі розраховуємо на підтримку міст і закордонних партнерів. Хочу звернутися до депутатів Верховної Ради. Міністерство фінансів вже визнало помилковим рішення про вилучення ПДФО з міст і громад прифронтових областей. Ми зараз не маємо можливості купити бензопили для військовослужбовців, щоб вони могли виконувати завдання з фортифікації безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - зауважив Семеніхін.

Міський голова Конотопа також додав, що в місті пошкоджено сотні вікон і десятки дверей тільки в навчальних закладах та лікарнях.

"Ми взагалі не маємо коштів для виконання цих робіт. Закликаю депутатів Верховної Ради скасувати це рішення і повернути ПДФО хоча б громадам, розташованим у прикордонних областях", - резюмував Семеніхін.