Закликаю депутатів ВР повернути ПДФО у прифронтові громади, - мер Конотопа Семеніхін
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін наголосив, що внаслідок російського удару пошкоджено сотні вікон і десятки дверей тільки в навчальних закладах та лікарнях, а місто немає коштів на відновлення
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У міста немає ні копійки. Розповіді про наявність коштів у Конотопі є лише фантазіями. Ми маємо дефіцит у сфері освіти в розмірі близько 109 мільйонів гривень. Наразі ми не знаємо, як розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня, оскільки у нас немає грошей для забезпечення теплом лікарень, дитячих садочків і шкіл. Грошей на зарплати не вистачає людям", - наголосив Семеніхін.
За словами міського голови Конотопа, у міста немає коштів, щоб допомогти людям встановити вікна. У місті знищено трамвайні колії, відновлення яких потребує близько півмільйона гривень, яких немає в бюджеті.
"Наразі розраховуємо на підтримку міст і закордонних партнерів. Хочу звернутися до депутатів Верховної Ради. Міністерство фінансів вже визнало помилковим рішення про вилучення ПДФО з міст і громад прифронтових областей. Ми зараз не маємо можливості купити бензопили для військовослужбовців, щоб вони могли виконувати завдання з фортифікації безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - зауважив Семеніхін.
Міський голова Конотопа також додав, що в місті пошкоджено сотні вікон і десятки дверей тільки в навчальних закладах та лікарнях.
"Ми взагалі не маємо коштів для виконання цих робіт. Закликаю депутатів Верховної Ради скасувати це рішення і повернути ПДФО хоча б громадам, розташованим у прикордонних областях", - резюмував Семеніхін.
- Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі, серед них дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе