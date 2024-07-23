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Залужний: Ми винайшли спосіб, як воювати й перемагати проти сильніших армій у XXI столітті

23 липня, 2024 вiвторок
07:19
Війна з Росією ЗСУ

Російсько-українська війна є війною перехідного періоду, а досвід українців формуватиме нові правила воєнного мистецтва в ХХІ столітті

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На цьому наголосив посол України у Великій Британії, колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час виступу в The Royal United Services Institute (RUSI). 

Залужний заважив, що за час війни Росії проти України українці зрозуміли, що витримати удар і дати гідну відсіч ворогу – це лише початок складнішого етапу протистояння, який полягає в пошуку особливого шляху перемоги. І саме пошук такого особливого шляху привів Україну "до розуміння вже осяжних контурів революційних змін насамперед у військовій справі".

"Як не дивно, але цілком логічно, ймовірно, саме ці зміни, які були винайдені на полях боїв російсько-української війни, будуть визначати обриси війн і воєнного мистецтва в ХХІ столітті. І найголовніше – стануть фундаментом усієї глобальної системи безпеки майбутнього, – наголосив Залужний.

Він переконаний, що сьогодні в поняття нової стратегії ведення війни необхідно вносити ширше поняття – технології. 

Колишній головнокомандувач ЗСУ зауважив, що війна, яка прийшла в Україну 2014 року, абсолютно відрізняється від тієї, що почалася 24 лютого 2022 року: остання швидко виснажила українські сили в травні 2022-го. Інтенсивність бойових дій змусила Сили оборони відновлювати рівень початку 2022-го, а необхідність вижити на полі бою привела українців у ще іншу війну, з якою зіткнулися влітку 2023-го. 

Аналізуючи ті події, Залужний зауважив, що сторони на деякий час зупинилися в пошуках нового озброєння, хоча доречним був би пошук нових форм застосування вже новітніх технологій. 

"Саме винайдення нових способів застосування логічно мало б призвести до змін у структурі підрозділів, частин та Збройних сил в цілому. Саме такий рух є науковим і обґрунтованим", – вважає Залужний.

Він наголосив, що сьогодні розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування, а нові форми застосування – на структуру армій, що воюють. Ексголовнокомандувач ЗСУ впевнений, що така тенденція є невідворотною і буде зберігатися надалі. 

"Технології як сукупність не лише інноваційних рішень, а й комплекс заходів щодо розробки, наукового супроводу, підготовки, розробки доктрин, які змінять ситуацію на полі бою в умовах наявних переваг противника у воєнному потенціалі та ресурсах. Говорячи простіше, вже сьогодні ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій у ХХІ столітті. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації", – додав він.

Говорячи про особливості нинішньої російсько-української війни, Залужний зауважив, що вона ще не є війною майбутнього, а лише війною перехідного періоду. Проте саме вона формує нові правила.

"Ми, українці, своєю кров'ю та спрагою до перемоги формуємо нові лекала нової війни. Війни, яка буде війною майбутнього", – сказав Залужний.

На переконання ексголовнокомандувача ЗСУ, сьогодні фактично розпочався новий етап у формах і способах воєнних дій. 

"Ми бачимо, як науково-технічний прогрес привів у рух колесо історії та вивів на поле бою технології, які, найімовірніше, стануть вирішальними в цій війні й, найголовніше, стануть основою глобальної безпеки майбутнього. Хто швидше опанує ці технології – демократичний світ чи світ тиранії, залежатиме саме від нас", – зазначив він. 

Залужний додав: якщо розглядати під ресурсами саме технології, то на сьогодні через різні причини ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. Тож єдиним виходом у війні може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій. Утім технології "чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати". А хто їх опанує, той і вирішуватиме питання глобальної безпеки. 

"Сьогодні як ніколи саме в Україні знаходять шляхи для виживання та створюють технології. Але через зрозумілі причини не можуть їх масштабувати. З іншого боку, в наших партнерів є ресурси, але немає прикладного й практичного поля, щоб їх випробовувати. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурс, адже час вже працює не на нас", – наголосив Залужний.

  • Під час виступу Валерій Залужний також наголосив, що вільні й демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматись, як захистити своїх громадян та їхні країни. А Україна готова поділитися власним досвідом
Теги:
Світ
Україна
Технології
Велика Британiя
Валерій Залужний
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