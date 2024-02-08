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Війна з Росією: хроніка
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Залужний затвердив нові правила акредитації журналістів під час воєнного стану

8 лютого, 2024 четвер
07:44
Війна з Росією Журналісти на війні

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний затвердив зміни до наказу щодо правил акредитації журналістів під час воєнного стану

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Є багато позитивних моментів, які дозволять медійникам ширше висвітлювати війну. Це те, з чим до мене не раз зверталися військкори та зараз можна прозвітувати про перші результати", - сказав нардеп.

Тож нині у "жовтій" зоні акредитованим журналістам дозволяється робота без супроводу у громадських місцях у межах погодженого маршруту.

Натомість доступ до "червоної" зони акредитовані медійники отримають у супроводі посадовців, але тільки як виняток за клопотанням Міністерства оборони України, Генштабу чи командувача угруповання військ.

Водночас журналіст сам несе відповідальність за своє життя і здоров'я. Однак у "червоній зоні" він буде змушений негайно припинити роботу в разі виникнення ситуації, яка загрожує його життю та здоров'ю.

Крім цього, тепер акредитація представників ЗМІ відбуватиметься на термін до 12 місяців замість шести.

  • Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.
Теги:
Україна
журналісти
ЗСУ
Валерій Залужний
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