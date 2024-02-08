Залужний затвердив нові правила акредитації журналістів під час воєнного стану

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Є багато позитивних моментів, які дозволять медійникам ширше висвітлювати війну. Це те, з чим до мене не раз зверталися військкори та зараз можна прозвітувати про перші результати", - сказав нардеп.

Тож нині у "жовтій" зоні акредитованим журналістам дозволяється робота без супроводу у громадських місцях у межах погодженого маршруту.

Натомість доступ до "червоної" зони акредитовані медійники отримають у супроводі посадовців, але тільки як виняток за клопотанням Міністерства оборони України, Генштабу чи командувача угруповання військ.

Водночас журналіст сам несе відповідальність за своє життя і здоров'я. Однак у "червоній зоні" він буде змушений негайно припинити роботу в разі виникнення ситуації, яка загрожує його життю та здоров'ю.

Крім цього, тепер акредитація представників ЗМІ відбуватиметься на термін до 12 місяців замість шести.