Залужний затвердив нові правила акредитації журналістів під час воєнного стану
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний затвердив зміни до наказу щодо правил акредитації журналістів під час воєнного стану
Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Є багато позитивних моментів, які дозволять медійникам ширше висвітлювати війну. Це те, з чим до мене не раз зверталися військкори та зараз можна прозвітувати про перші результати", - сказав нардеп.
Тож нині у "жовтій" зоні акредитованим журналістам дозволяється робота без супроводу у громадських місцях у межах погодженого маршруту.
Натомість доступ до "червоної" зони акредитовані медійники отримають у супроводі посадовців, але тільки як виняток за клопотанням Міністерства оборони України, Генштабу чи командувача угруповання військ.
Водночас журналіст сам несе відповідальність за своє життя і здоров'я. Однак у "червоній зоні" він буде змушений негайно припинити роботу в разі виникнення ситуації, яка загрожує його життю та здоров'ю.
Крім цього, тепер акредитація представників ЗМІ відбуватиметься на термін до 12 місяців замість шести.
- Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.
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