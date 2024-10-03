Зараз ситуація складніше: полковник СБУ Костенко про ситуацію на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Звичайно, обстановка на Курщині змінилася, порівнюючи з тим, як ми туди заходили. Зараз противник підтягнув доволі таки серйозні свої сили, у нього вже там понад 40 тис. особового складу. На початках там були малі сили армії РФ, тому ми могли просуватися, залишаючи противника у себе за спиною. Зараз ситуація складніша, бо російські війська, крім того, що утримують оборону, на деяких напрямках намагаються відвойовувати території. Йде маневрова війна, там навіть нема суцільних ліній оборони. І ми, і противник робимо спроби створити ситуацію, коли хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації", - прокоментував полковник СБУ.



За його словами, таку ситуацію бачимо у напрямку річки Сейм, де ворог пробує утримувати свої війська, укладає понтонні переправи, які українські війська розбивають.



"Ми намагаємося російських вояк відрізати від наступу на Любимівку. Сказати, що у когось є на 100% перевага, не можна. У нас нема вже такої активності у наступі, яка була на початку. Але ініціативу на деяких напрямках ми ще зберігаємо", - зауважив Роман Костенко.