У МЗС спростували російський фейк про нібито спробу ЗСУ атакувати Курську АЕС
Міністерство закордонних справ України заперечило поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито спробу ЗСУ атакувати Курську АЕС
Про це повідомила пресслужба МЗС.
"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - сказав речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.
"На відміну від російських окупантів, Збройні Сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури", – додав він.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram спростував інформацію про нібито спробу ЗСУ атакувати Курську АЕС із HIMARS.
"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові й на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", - написав керівник ЦПД РНБО.
Також інформацію про нібито удар по АЕС заперечили джерела Суспільного у спецслужбах.
Водночас губернатор Курщини Олексій Смірнов заявив про нібито знищення в області українського безпілотника.
"У районі Курчатова засобами радіоелектронної боротьби подавлено український БПЛА літакового типу. Внаслідок його падіння сталися вибухи в господарській будівлі, яка не має стосунку до Курської атомної електростанції. На місці працюють екстрені служби", - написав він у Telegram.
Раніше у російських Telegram-каналах писали про нібито спроби ЗСУ атакувати Курську АЕС. Зокрема, SHOT повідомляв, що начебто було випущено чотири ракети, й "всі вони були знищені силами ППО". Водночас у каналі зазначили, що Курська АЕС працює у штатному режимі.
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