Гроссі заявив, що МАГАТЕ не планує постійної місії на Курській АЕС

Про це пише Reuters.

Агентство зазначає, що українські війська перебувають у південній частині Курської області приблизно за 40 км від атомної станції.

"Ситуація є серйозною, оскільки відбулося військове вторгнення, і це вторгнення досягло такої стадії, що воно не так далеко від атомної електростанції", - заявив Гроссі.

Минулого місяця він відвідав Курську станцію і сказав, що вона буде "надзвичайно уражена", якщо на неї буде вчинено напад, оскільки на установці немає купола утримування.

Попри це, за словами Гроссі, МАГАТЕ не планує постійно розміщувати спостерігачів на станції, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включаючи Запорізьку станцію, захоплену російськими військами на початку вторгнення.