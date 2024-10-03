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Головна Війна з Росією Росіяни обстрілюють населені пункти Курської області, де немає українських військ, - ОТУ "Сіверськ"

Росіяни обстрілюють населені пункти Курської області, де немає українських військ, - ОТУ "Сіверськ"

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2024 четвер
16:17
Війна з Росією Курськ

В ОТУ "Сіверськ" стверджують, що російські військові обстрілюють населені пункти в Курській області, де немає українських солдатів

Зміст

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання Вадим Мисник в етері телемарафону.

Він розповів, що ворог продовжує обстріли територій Курщини, підконтрольних ЗСУ, навіть якщо українські військові не присутні у цих населених пунктах.

"Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють (росіяни, - ред.), бо (українських, - ред.) військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять", - сказав Мисник.

Речник наголосив, що українські військові забезпечують мешканців підконтрольних ЗСУ територій Курщини їжею, водою та ліками. Вони також намагаються відновити водопостачання та електроенергію.

"Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним", - зазначив Мисник.

  • Раніше повідомлялось, що бійцям ФСБ РФ, ймовірно, не вистачає підготовки та обладнання для реагування на наступ української армії у Курській області.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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