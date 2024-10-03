Росіяни обстрілюють населені пункти Курської області, де немає українських військ, - ОТУ "Сіверськ"

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання Вадим Мисник в етері телемарафону.

Він розповів, що ворог продовжує обстріли територій Курщини, підконтрольних ЗСУ, навіть якщо українські військові не присутні у цих населених пунктах.

"Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють (росіяни, - ред.), бо (українських, - ред.) військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять", - сказав Мисник.

Речник наголосив, що українські військові забезпечують мешканців підконтрольних ЗСУ територій Курщини їжею, водою та ліками. Вони також намагаються відновити водопостачання та електроенергію.

"Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним", - зазначив Мисник.