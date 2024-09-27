Спецпризначенцям ФСБ РФ не вистачає підготовки для протидії українським військам на Курщині, - ISW

Про це пише у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії насилу координує бойові завдання з російськими військовими, попри контроль над антитерористичною операцією проти українського вторгнення в Курську область, вважають аналітики.

25 вересня російське опозиційне видання в еміграції "Новая газета-Европа" повідомило, що ідентифікувало співробітника спецпідрозділу ФСБ, який загинув у боях у Курській області в серпні 2024 року, підтверджуючи, що елементи ФСБ воюють у Курській області.

Видання повідомило, що офіцер ФСБ заявив, що спецпризначенням, зокрема підрозділам груп "Альфа" та "Вимпел", було доручено виявити та знищити українські диверсійно-розвідувальні групи в Курській області. За словами російського офіцера, бійці цих груп погано підходять для загальновійськових боїв із залученням важкої техніки проти регулярних військових сил.

"Спецсили ФСБ, як правило, проводили антитерористичні операції проти невеликих терористичних груп, і, ймовірно, їм не вистачає підготовки та обладнання, необхідного для реагування на українські підрозділи, які проводять загальновійськові напади", - пояснюють військові експерти.

Ще одне джерело, близьке до російських спецслужб, повідомило "Новій газеті Європи", що Центр спеціальних операцій ФСБ не має "спільного зв’язку" з російськими військовими частинами і досі немає спільного штабу для координації бойових завдань між ФСБ і російськими військовими.

Путін доручив ФСБ провести антитерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях 9 серпня після початку українського вторгнення в Курську область 6 серпня, але потім передав завдання, що збігаються між собою, міноборони Росії, ФСБ і Росгвардії.

"Кремль і російське військове командування намагалися створити згуртовану та ефективну структуру командування та управління (C2) під час реагування на українське вторгнення в Курську область, і залишається незрозумілим, які обов’язки входять до компетенції антитерористичної операції ФСБ чи Координаційна рада МО. ISW раніше оцінювала, що дублювання завдань і погана структура C2, ймовірно, продовжуватимуть породжувати тертя між ФСБ і Міноборони Росії", - зазначили в ISW.