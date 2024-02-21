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Застрелився пропагандист і військовий, який розповів про втрати РФ в Авдіївці, - росЗМІ

21 лютого, 2024 середа
09:49
Війна з Росією

У Росії військовий і пропагандист Андрій Морозов із позивним "Мурз" заявив про 16 тисяч ліквідованих солдатів армії РФ в боях за Авдіївку. Він зазнав цькування з боку керівництва та інших пропагандистів і вчинив самогубство

Про це інформує російське видання ASTRA.

Як випливає з передсмертної публікації Морозова, він наклав на себе руки через те, що керівництво змусило видалити його зі свого телеграм-каналу пост про 16 тисяч загиблих військових РФ у боях за Авдіївку.

Після цього росіянина зацькували Володимир Соловйов та інші російські пропагандисти, назвавши зрадником.

Зазначається, що Мурз був власником телеграм-каналу "Нам пишуть із Яніни". Він брав участь у російському вторгненні в Україну до 2022 року та після.

21 лютого 2024 року на каналі Морозова з'явилися публікації, що свідчать про те, що він планує накласти на себе руки. Потім про смерть Мороза написали російські військові канали "Романів Лайт" та "ПріZрак Новоросії". Офіційних підтверджень смерті російського військового і пропагандиста наразі немає.

"Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити пост із мого телеграм-каналу "Нам пишуть із Яніни". А Вас змусило віддати цей наказ Ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить - не дамо постачання: снарядів, коптерів, нових танків та БМП. А його, Ваше командування, змусили це зробити політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим, які суть самі приїхати та натиснути на курок. Що ж, я це зроблю сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю мілку справу. А вам дадуть танки та коптери... З 21 лютого ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу, і жодних проблем зі мною немає", - йдеться у публікації Морозова.

У пості, який військового змусило видалити начальство, повідомляється про російські втрати в боях за Авдіївку і про те, що одному з військовослужбовців "сточеного майже до нуля" полку 1487 відмовили в прийманні за цим фактом заяви у військовій прокуратурі Петербурга.

"16 тисяч безповоротних втрат із нашого боку і близько 300 одиниць вибитої бронетехніки... Бійцю зі "сточеного в нуль" полку 1487, коли він несе заяву до пітерської військової прокуратури, відмовляють у прийомі заяви, популярно пояснюючи, що ті, кого він хоче покарати, вже призначені героями. А ви, солдатики... помрете мовчки", - йдеться у видаленому пості Морозова.

  • Наприкінці січня інженер заводу "Алмаз-Антей" у Росії вчинив самогубство після того, як дізнався, що у Харкові загинула його бабуся унаслідок влучання ракети, до створення якої він був причетний.
Теги:
Світ
російська армія
окупанти
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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