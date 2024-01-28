Ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові: у РФ застрелився інженер концерну "Алмаз-Антей", - ЗМІ
У Росії інженер заводу "Алмаз-Антей" вчинив самогубство після того, як дізнався, що у Харкові загинула його бабуся унаслідок влучання ракети, до створення якої він був причетний
Про це повідомляє російський телеграм-канал "Новая Великая Россия".
Чоловік у передсмертній записці стверджував, що саме він "доклав руку до ракети, яка прилетіла до Харкова".
"Я, Горобець Антон Ігорьович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро, концерну ПВО "Алмаз-Антей" імені академіка О.О. Розплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова до будинку, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити", - написав він у передсмертній записці.
Фото: Російські ЗМІ
За даними росЗМІ, у слідчому комітеті РФ вважають, що це було вбивство. На підприємстві розпочалася перевірка співробітників, з якими міг спілкуватися покійний.
В офіційних російських ЗМІ та опозиційних виданнях РФ цей інцидент ніяк не коментують.
Довідково: АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - російський державний концерн, що об'єднує підприємства, що розробляють та випускають озброєння для протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Підприємства, зібрані в концерн, розробляють, виробляють та модернізують зенітне ракетне та радіолокаційне обладнання та його компоненти.
- Нагадаємо, зранку 23 січня російські окупанти здійснили комбінований ракетний обстріл України. Зокрема, у результаті удару по Харкову загинули 11 людей.
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