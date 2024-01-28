Ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові: у РФ застрелився інженер концерну "Алмаз-Антей", - ЗМІ

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Новая Великая Россия".

Чоловік у передсмертній записці стверджував, що саме він "доклав руку до ракети, яка прилетіла до Харкова".

"Я, Горобець Антон Ігорьович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро, концерну ПВО "Алмаз-Антей" імені академіка О.О. Розплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова до будинку, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити", - написав він у передсмертній записці.

Фото: Російські ЗМІ

За даними росЗМІ, у слідчому комітеті РФ вважають, що це було вбивство. На підприємстві розпочалася перевірка співробітників, з якими міг спілкуватися покійний.

В офіційних російських ЗМІ та опозиційних виданнях РФ цей інцидент ніяк не коментують.

Довідково: АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - російський державний концерн, що об'єднує підприємства, що розробляють та випускають озброєння для протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Підприємства, зібрані в концерн, розробляють, виробляють та модернізують зенітне ракетне та радіолокаційне обладнання та його компоненти.