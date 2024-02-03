"Завершальний етап складної операції": експерт Лакійчук про знищення ракетного катера "Івановєц"
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук повідомив, що для знищення ракетного катера "Івановєц" було проведено ряд складних операцій зі зменшенням можливостей російських систем ППО в Криму
Про це він розповів в етері Еспресо
"Треба розглядати операцію з знищення малого ракетного катера “Івановєц” як завершальний етап цілої низки заходів. Оскільки для того, щоб знищити такий корабель потрібно провести ряд заходів. Важливим фактором ефективності такої операції є попереднє знищення систем ППО. Саме це відбулось перед атаками на Севастополь і штаб Чорноморського флоту РФ", - пояснив Лакійчук.
Експерт додав, що перед знищення корабля, ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму, на якому базувались російські винищувачі
"Про те, що щось буде відбуватись стало очевидним, коли ЗСУ вдарили по системах ППО в західному Криму. Тобто, якщо є удари по ППО, то це означає, що формується коридор для майбутніх атак. Після цього був удар по аеродрому Бельбек. І саме там були знищені російські Су-34 й Су-30, які патрулюють північно-західні частини Чорного моря", - додав він.
- У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом
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