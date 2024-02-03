"Завершальний етап складної операції": експерт Лакійчук про знищення ракетного катера "Івановєц"

Про це він розповів в етері Еспресо

"Треба розглядати операцію з знищення малого ракетного катера “Івановєц” як завершальний етап цілої низки заходів. Оскільки для того, щоб знищити такий корабель потрібно провести ряд заходів. Важливим фактором ефективності такої операції є попереднє знищення систем ППО. Саме це відбулось перед атаками на Севастополь і штаб Чорноморського флоту РФ", - пояснив Лакійчук.

Експерт додав, що перед знищення корабля, ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму, на якому базувались російські винищувачі

"Про те, що щось буде відбуватись стало очевидним, коли ЗСУ вдарили по системах ППО в західному Криму. Тобто, якщо є удари по ППО, то це означає, що формується коридор для майбутніх атак. Після цього був удар по аеродрому Бельбек. І саме там були знищені російські Су-34 й Су-30, які патрулюють північно-західні частини Чорного моря", - додав він.