Збиття "шахедів" дронами: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів", - розповів президент.

Він підкреслив, що це - одна з найбільш передових технологій війни. Український лідер акцентував, що доручив Міноборони та МЗС активніше працювати з союзниками для фінансування таких перехоплювачів. За його словами, у кожному регіоні буде своя відповідальність за роботу в цьому напрямку.

"Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів", - додав Зеленський.