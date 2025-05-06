Збиття "шахедів" дронами: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 6 травня провів засідання Ставки: говорили про захист неба, зокрема - збиття російських "шахедів" за допомогою дронів
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів", - розповів президент.
Він підкреслив, що це - одна з найбільш передових технологій війни. Український лідер акцентував, що доручив Міноборони та МЗС активніше працювати з союзниками для фінансування таких перехоплювачів. За його словами, у кожному регіоні буде своя відповідальність за роботу в цьому напрямку.
"Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів", - додав Зеленський.
- 4 травня бійці ГУР знищили два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Вони були запущені з безпілотних морських платформ Magura-7.
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