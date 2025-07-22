Зеленський анонсував ще кілька етапів обмінів полоненими з РФ

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповіді про вже проведені етапи обміну полонених, а також ті, що зараз у процесі підготовки.

"Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних", - написав Зеленський.

Координацію процесу здійснює секретар РНБО за участі всіх ключових державних структур.

Президент подякував розвідці, МВС, СБУ, Офісу президента, омбудсману та Координаційному штабу за активну участь у підготовці обмінів.

Зеленський зазначив, що навесні та влітку вдалося суттєво посилити темпи обмінів. Серед звільнених є і зниклі безвісти, і ті, кого утримували ще до повномасштабного вторгнення. Глава держави наголосив, що кожне прізвище ретельно перевіряється.

Окрему увагу, за його словами, приділяють реабілітації звільнених і документуванню злочинів РФ проти українських полонених.