Зеленський побував на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд

Про це повідомляє офіційний сайт Офісу президента.

"Глава держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога", - пише ОП.

Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони на Чернігівщині. За словами начальника ОВА В’ячеслава Чауса, в регіоні нарощується капітальна фортифікація.

В ОП наголосили, що на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто залучений у будівництві фортифікацій:

"Постійні російські знущання – обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тис. снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, усі наші громади, усю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, – справжній оборонець життя", - йдеться у зверненні президента.