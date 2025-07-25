Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 5 листопада

Про це повідомляє Верховна Рада.

"Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період", - йдеться у повідомленні ВР.

Зазначається, що ці рішення аргументовано триваючою збройною агресією російської федерації проти України.