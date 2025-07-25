Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 5 листопада
Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX)
Про це повідомляє Верховна Рада.
"Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період", - йдеться у повідомленні ВР.
Зазначається, що ці рішення аргументовано триваючою збройною агресією російської федерації проти України.
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