Зеленський провів Ставку: доповідали три голови ОВА
4 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача: доповідали міністри, очільники ОВА та начальник Генштабу
Про це він написав у Telegram.
"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", - зазначив президент.
Зеленський повідомив, що були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
"Боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", - сказав він.
За словами президента, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.
"Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій - про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - підсумував президент.
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