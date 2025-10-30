Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік

Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік

Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
15:37
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську економіку та воєнний потенціал

Зміст

Про це президент повідомив у своєму telegram-каналі.

За його словами, уже застосовані обмеження проти нафтових компаній завдали Росії суттєвих збитків, а у разі продовження послідовного тиску втрати Москви можуть сягнути $50 млрд на рік.

"Утім, санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно не допустять дестабілізацій і стрибків цін, якими лякають росіяни", — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна налагодила регулярний обмін даними з ключовими країнами щодо російських осіб і схем, на які слід накласти санкції, і багато пропозицій Києва партнери приймають. 

Зеленський підкреслив, що важливо залучити Китай до зусиль, щоб зупинити спроби Росії продовжити війну.

  • Володимир Зеленський заявив про підготовку нових санкцій, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві.
2025, четвер
30 жовтня
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:39
Володимир Кудрицький
За екскерівника Укренерго Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, – ЗМІ
15:39
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
12:59
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
12:39
Погода, осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
12:32
Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
12:24
СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
12:01
OPINION
Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
11:54
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:46
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
11:21
Аналітика
Покровськ
Покровськ як новий критичний момент війни: чим він небезпечний
11:12
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова зброя Путіна – це "літаючий Чорнобиль", а американці оголяють східний фланг НАТО. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
10:22
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
10:16
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін сам себе переграв: Рибачук про наказ Трампа щодо випробування ядерної зброї
10:00
OPINION
Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
09:35
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
09:28
Ексклюзив
Карта бойових дій
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
09:01
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну
08:20
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмів
08:18
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський
08:10
Мілорад Додік
США скасували санкції проти політика Республіки Сербської Додіка
08:00
OPINION
США переглядають власну роль гаранта безпеки для Європи
07:31
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 25 артсистем і 3 бронемашини
07:21
Оновлено
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
01:20
Атомний підводний човен
США передадуть Південній Кореї технології для будівництва атомного підводного човна
2025, середа
29 жовтня
23:47
художній музей Лувр
Пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково визнали провину
Більше новин
