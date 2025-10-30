Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську економіку та воєнний потенціал
Про це президент повідомив у своєму telegram-каналі.
За його словами, уже застосовані обмеження проти нафтових компаній завдали Росії суттєвих збитків, а у разі продовження послідовного тиску втрати Москви можуть сягнути $50 млрд на рік.
"Утім, санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно не допустять дестабілізацій і стрибків цін, якими лякають росіяни", — підкреслив Зеленський.
Він також зазначив, що Україна налагодила регулярний обмін даними з ключовими країнами щодо російських осіб і схем, на які слід накласти санкції, і багато пропозицій Києва партнери приймають.
Зеленський підкреслив, що важливо залучити Китай до зусиль, щоб зупинити спроби Росії продовжити війну.
- Володимир Зеленський заявив про підготовку нових санкцій, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві.
