Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нових санкцій, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Продовжуємо нашу санкційну роботу – ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, у їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну. Укази – незабаром", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції.
"Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни. Вже почалася підготовка й 20-го пакета санкцій Євросоюзу – і не тільки Євросоюз застосує нові кроки", - відмітив президент.
Він також повідомив, що очікує на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Сполучених Штатів Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній.
"Попередні дані доволі оптимістичні – вплив значний. Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт", - резюмував глава держави.
- Нагадаємо, 22 жовтня міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Наступного дня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
