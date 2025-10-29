Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Катерина Ганжа
29 жовтня, 2025 середа
21:53
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нових санкцій, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві

Зміст

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Продовжуємо нашу санкційну роботу – ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, у їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну. Укази – незабаром", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції.

"Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни. Вже почалася підготовка й 20-го пакета санкцій Євросоюзу – і не тільки Євросоюз застосує нові кроки", - відмітив президент.

Він також повідомив, що очікує на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Сполучених Штатів Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній.

"Попередні дані доволі оптимістичні – вплив значний. Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт", - резюмував глава держави. 

  • Нагадаємо, 22 жовтня міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
  • Наступного дня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
