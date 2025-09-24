Зеленський: Україна має дрони, що можуть летіти на 2000-3000 км

Про це він сказав під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України наголосив на вагомій ролі, яку відіграють дрони у війні.

"10 років тому ніхто не міг уявити, що зʼявляться дрони, які допоможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки. Прості дрони, що виробляються масово і не озброєні штучним інтелектом", - зазначив Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна наразі має дрони, що можуть долати великі відстані.

"У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя. Контроль на морі раніше залежав від великих флотів. Сьогодні ми завдяки морським дронам зуміли домогтися того, що РФ була змушена відвести залишки свого флоту в далекі бухти. Росія не залишила нам іншого вибору", - сказав Володимир Зеленський.