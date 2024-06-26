Зеленський відвідав Покровськ та анонсував розмову з урядовцями, "які повинні бути поблизу фронту"

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпеки, допомоги обороні, відновлення житла, підтримки людей та забезпечення життя - соціальних питань та евакуації.

Він подякував тим, хто робить усе, щоб Донеччина вистояла. Проте зауважив, що був здивований тим, що профільні урядовці не були тут тривалий час.

"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки", - сказав президент.

Разом із Зеленським до воїнів на Донеччину приїхали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та новий командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Андрій Гнатов.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне - знищувати окупанта й - дуже важливо - берегти якнайбільше життів наших воїнів", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент також зустрівся і подякував 110-й та 47-й бригадам, а також бойовим медикам, які стабілізують поранених, рятують їх та підтримують.