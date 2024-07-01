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Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про додаткові Patriot для України

1 липня, 2024 понедiлок
19:58
Війна з Росією

Президента України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США й обговорив постачання додаткових Patriot для України

Зміст

Про це він повідомив у телегарм.

За словами Зеленського, йшлося про головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО.

Президент підкреслив, що це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру.

"Дякую Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України", - наголосив Зеленський.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував поставку в Україну трьох систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів, ще декілька країн надають додаткові ракети до них.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ППО
США
допомога США Україні
зброя для України
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2024, понедiлок
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