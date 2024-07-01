Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про додаткові Patriot для України

Про це він повідомив у телегарм.

За словами Зеленського, йшлося про головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО.

Президент підкреслив, що це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру.

"Дякую Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України", - наголосив Зеленський.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official