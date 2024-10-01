Жителі окупованого Донецька взимку можуть залишитися без опалення: у ЦНС назвали причини
У тимчасово окупованому Донецьку цієї зими під загрозою зриву опалювальний сезон. Працівники котелень Донецької області через невиплату зарплат відмовляють виходити на роботу
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
"У працівників котелень тимчасово окупованої Донеччини терпець увірвався. Через багатомісячні затримки виплати зарплат вони перестали виходити на роботу. Відтак підготовка котелень до нового опалювального сезону, який мав би розпочатися за пару тижнів, не ведеться", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що більшість тепломереж перебувають в аварійному стані, а котли не в робочому стані.
Крім того, за даними ЦНС, на підприємствах тимчасово окупованого Запоріжжя збирають заяви про відмову від заборгованості заробітної платні.
"Керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом, отримали таку вказівку від російської окупаційної влади", - розповіли у Спротиві.
- Тим часом у столиці України планують розпочати опалювальний сезон вже 15 жовтня.
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