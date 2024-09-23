У Києві 15 жовтня планують почати опалювальний сезон, - Кличко
У столиці України 15 жовтня планують розпочати опалювальний сезон. Проте, якщо до цієї дати температура повітря буде нижче 15 градусів, то раніше
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Київ24.
"За графіком - з 15 жовтня, але якщо будемо бачити, що температурні показники у нас не понижуються. Якщо за три доби температура буде нижче 15 градусів - то ми включаємо теплопостачання", - заявив Кличко.
За його словами, точна дата залежить від погодних умов.
- Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що підготовка до опалювального сезону в області йде за графіком, наразі готовність становить майже 90%.
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