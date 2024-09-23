У Києві 15 жовтня планують почати опалювальний сезон, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Київ24.

"За графіком - з 15 жовтня, але якщо будемо бачити, що температурні показники у нас не понижуються. Якщо за три доби температура буде нижче 15 градусів - то ми включаємо теплопостачання", - заявив Кличко.

За його словами, точна дата залежить від погодних умов.