Київщина готова до опалювального сезону на майже 90%, - ОВА

Про це він повідомив у фейсбуці.

Кравченко наголосив, що до старту опалювального сезону залишається обмаль часу. Тому райони, громади та відповідальні структури мають прискорити розв'язання проблемних питань.

"Наразі всі роботи ведуться за графіком. Підготовка об’єктів до зими становить майже 90%. Насамперед йдеться про підготовку котелень, теплових мереж, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Ремонтуємо водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, проводимо заготівлю палива, робимо запаси посипкового матеріалу, готуємо спеціалізовану прибиральну техніку", - розповів начальник КОВА.

Під час засідання у КОВА також обговорили питання щодо забезпечення закладів освіти генераторами.

"Навіть за умов вимкнення світла маємо забезпечити безперервний навчальний процес.

У школах та садочках Київщини на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично забезпечені всі заклади освіти. Водночас, доручив профільним департаментам вивчити всі заявки щодо додаткових потреб. І там, де дійсно є необхідність, вирішити це питання в найкоротші терміни", - наголосив Кравченко.

За його словами, він доручив громадам невідкладно навести лад щодо утримання дерев, які висаджені в охоронних зонах ліній електропередач. Він зауважив, що роботи з обрізки дерев ведуться або вкрай повільно, або взагалі не проводяться, а аварії та обриви ліній можуть трапитися в будь-який момент. Зволікати немає часу, додав Кравченко.

Начальник КОВА також обговорив питання щодо рівня заборгованості за спожитий природний газ, стану повірки лічильників природного газу теплопостачальних підприємств та бюджетної сфери.

"Всі ми працюємо заради людей. І маємо забезпечити їхні потреби в якісних житлово-комунальних послугах", - підкреслив він.