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Журналіста "Радіо Свобода" поранили під час зйомок на фронті, він у реанімації

17 січня, 2024 середа
17:26
Війна з Росією Дмитро Євчин

Зранку 17 січня знімальна група "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") потрапила під обстріл під час зйомок на фронті. Поранено журналіста Дмитра Євчина

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Радіо Свобода".

Зазначається, що група у складі журналіста Дмитра Євчина та оператора Микити Ісайка знімала телесюжет у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Унаслідок обстрілу Дмитро Євчин дістав осколкове поранення в ногу.

"Українські військові разом з оператором надали йому першу допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім перевезли до лікарні в Запоріжжі", - пише видання.

Євчина прооперували, він поки перебуватиме у реанімації.

Військові з 10-го армійського корпусу зауважили, що армія РФ порушила міжнародне гуманітарне право, відкривши вогонь у бік людини в бронежилеті з написом PRESS.

"У сучасній війні вогонь артилерії без корегування з безпілотного літального апарату майже ніколи не відкривається, тож армія РФ завдала удару по людині, у якої на бронежилеті нанесено яскравий напис PRESS, що має гарантувати перебування її власника під захистом міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві корпусу.

Дмитро Євчин працює у виданні з 2018 року.

  • 10 січня голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Росія нині утримує в полоні 25 журналістів, які не є безпосередніми учасниками бойових дій.
Суспільство
Україна
журналісти
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