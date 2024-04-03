Зменшення призовного віку допоможе українській армії, проте Україні потрібна зброя від Заходу, - ISW
Зменшення призовного віку допоможе Збройним Силам України протистояти російській агресії. Проте Україна все ще потребує допомоги від Заходу
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
"Зниження віку за мобілізацією з 27 до 25 років сприятиме здатності українських військових відновлювати та формувати існуючі підрозділи та створювати нові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україні потрібно буде озброїти будь-який щойно мобілізований військовий персонал. Проте тривалі дебати США щодо військової допомоги Україні та затримки допомоги Заходу можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе створити нові підрозділи.
"Матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць", - вважають аналітики.
- 2 квітня стало відомо, що Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
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