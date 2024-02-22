Знищено 35 і взято в полон 9 окупантів: бійці Третьої штурмової бригади показали відео бою під Авдіївкою
Бійці Третьої штурмової бригади показали відео бою під Авдіївкою, у якому вони ліквідували 35 і взяли в полон 9 окупантів
Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.
Українські захисники зазначають, що "у спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів".
"Бійці одразу викликали вогневу підтримку і місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток — 200-их та 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту. Вцілілі окупанти намагалися захопити окопи та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою", - додали воїни.
За ніч атак бійці знищили 35 окупантів ще 9 захопили у полон.
- Як повідомляє Генштаб, впродовж доби 22 лютого на фронті відбулось 84 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати оборону на Мар’їнському напрямку 31 раз, а на Херсонському – двічі штурмував плацдарми ЗСУ на лівобережжі.
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