Знищено 35 і взято в полон 9 окупантів: бійці Третьої штурмової бригади показали відео бою під Авдіївкою

Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.

Українські захисники зазначають, що "у спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів".

"Бійці одразу викликали вогневу підтримку і місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток — 200-их та 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту. Вцілілі окупанти намагалися захопити окопи та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою", - додали воїни.

За ніч атак бійці знищили 35 окупантів ще 9 захопили у полон.