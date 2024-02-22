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Війна з Росією: хроніка
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Рашисти намагалися 31 раз прорвати оборону на Мар’їнському напрямку, на Херсонському двічі штурмували плацдарми ЗСУ на лівобережжі

22 лютого, 2024 четвер
19:59
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби 22 лютого на фронті відбулось 84 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати оборону на Мар’їнському напрямку 31 раз, а на Херсонському - двічі штурмував плацдарми ЗСУ на лівобережжі

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 22 лютого.

Ворожі обстріли

Ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Дворічна, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роздолівка, Веселе Донецької області. 

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак росіян у районах населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Також, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Невельське та Первомайське. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Олександропіль, Парасковіївка, Новомихайлівка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Красногорівка, Новомихайлівка та Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку було відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Золота Нива. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби вони здійснили 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, серед них - Очаків Миколаївської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.

  • За добу 21 лютого ЗСУ відбили 38 ворожих атак.
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