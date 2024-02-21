Росія наступає на 7 напрямках. За добу ЗСУ відбили 38 атак

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 лютого.

Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом росіяни завдали 3 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснили 71 обстріл з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) по позиціях наших військ та населених пунктах.

Є поранені серед цивільних. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на фронті та обстріли України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Грем’яч, Єліне Чернігівської області; Повівка, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Красне, Лук’янці, Гатище Харківської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Грем’яч, Єліне Чернігівської області; Повівка, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Красне, Лук’янці, Гатище Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області та Лиману, Свято-Покровська, Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

напрямку наші воїни відбили 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області та Лиману, Свято-Покровська, Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські війська відбили 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Сєверне, Нетайлове Донецької області.

напрямку українські війська відбили 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Сєверне, Нетайлове Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка. На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кринок та Чорнобаївки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Херсон, Кринки, Іванівка, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БПЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артзасобах та 1 радіолокаційній станції росіян.