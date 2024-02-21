Повітряні сили знищили винищувач Су-34 - сьомий упродовж тижня

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Мінус один, працюємо далі! Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило - зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" - написав командувач.

Зауважимо, що це вже 7-й винищувач ворога, який українські війська знищили за тиждень.