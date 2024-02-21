Повітряні сили знищили винищувач Су-34 - сьомий упродовж тижня
Українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Це вже 7-й ворожий літак, який Повітряні сили ліквідували продовж тижня
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Мінус один, працюємо далі! Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило - зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" - написав командувач.
Зауважимо, що це вже 7-й винищувач ворога, який українські війська знищили за тиждень.
- Уранці суботи, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету.
- Пізніше українські бійці збили ще 2 російські літаки.
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