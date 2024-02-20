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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті сталося 81 боєзіткнення, ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 напрямках, - Генштаб

За добу на фронті сталося 81 боєзіткнення, ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 напрямках, - Генштаб

20 лютого, 2024 вiвторок
07:37
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти намагаються наступати здійснюють атаки на 8 ключових напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаударів по населених пунктах Харківської області, таким як Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, 6 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли Україну ракетами і БПЛА, ЗСУ влучили у пункт управління та склади боєприпасів росіян

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Баранівка Чернігівської області; Бобилівка Сумської області; Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка Харківської області, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

  • Ввечері 19 лютого Росія запустила "шахеди" на схід і південь України. Внаслідок ворожої атаки у Кременчуцькому районі пролунали вибухи - там під ударом опинився промисловий об'єкт, була пожежа. Згодом РФ випустила ракету на Дніпро.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
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