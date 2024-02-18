Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34, 12 "шахедів" та авіаційну ракету

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, збиття Су-35 сталося уранці близько 06:00.

"Ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!", - написав Олещук.



Він додав, що також Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" та авіаційну ракету Х-59.

Командувач ПС ЗС подякував підрозділам Повітряних сил дякую за успішну бойову роботу

Пізніше у пресслужбі Повітряних сил уточнили, що уночі 18 лютого російські війська атакували Україну 6-ма зенітними керованими ракетами С-300, 3-ма крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed».

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

У результаті їм вдалося збито 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.