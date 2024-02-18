Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34, 12 "шахедів" та авіаційну ракету
Уранці неділі, 17 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, збиття Су-35 сталося уранці близько 06:00.
"Ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!", - написав Олещук.
Він додав, що також Повітряні сили збили 12 російських "шахедів" та авіаційну ракету Х-59.
Командувач ПС ЗС подякував підрозділам Повітряних сил дякую за успішну бойову роботу
Пізніше у пресслужбі Повітряних сил уточнили, що уночі 18 лютого російські війська атакували Україну 6-ма зенітними керованими ракетами С-300, 3-ма крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed».
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті їм вдалося збито 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.
- Ввечері 17 лютого росіяни запустили "шахеди" та ракети для обстрілу України. Декілька ракет влучили по Краматорську і Слов'янську Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше 2 людей. Також сталося влучання "шахедів" в інфраструктурний об'єкт на Полтавщині.
- Напередодні вранці Повітряні сили знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-3.
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