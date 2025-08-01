"Знову поперли з усією силою": ОСУВ "Хортиця" про три найбільш критичні напрямки на сході
Найбільш критичними на сході залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Протягом останньої доби там зафіксовано десятки атак, російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону
Про це в ефірі Еспресо сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Схід - це зона відповідальності ОСУВ "Хортиця". Наразі є три найбільш критичні напрямки: Покровський, Новопавлівський та Лиманський", - наголосив Трегубов.
За словами речника ОСУВ "Хортиця", за вчорашню добу на Покровському напрямку відбулося понад 60 атак, на Лиманському - близько 30, на Новопавлівському - понад 20. Це дуже сильний тиск.
"На Лиманському - в першу чергу це Серебрянське лісництво. На Покровському - і схід, і захід від Покровська, де зараз активізувалися окупанти. На Новопавлівському є спроби прорватися у бік кордону з Дніпропетровською та Запорізькою областями. Тобто всюди інтенсивно й важко", - зазначив Трегубов.
Речник також додав, що якщо кілька днів тому росіяни брали певну передишку на Новопавлівському напрямку, то зараз знову поперли з усією силою, знову є спроби проломити нашу оборону.
"І на Покровському напрямку дуже напружена ситуація, бо є спроби закріпитися на північний схід від міста й атакувати його малими групами - передусім із заходу. Ситуація напружена: РФ вкинула туди дуже великі сили - як особовий склад, так і техніку. Українські війська протидіють їм усім, чим можуть", - резюмував Трегубов.
- Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович зазначив, що російські війська змінили тактику, замість масованих атак дедалі частіше застосовують повзучі штурми - дрібні групи намагаються непомітно просочитися до українських позицій.
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