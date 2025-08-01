"Знову поперли з усією силою": ОСУВ "Хортиця" про три найбільш критичні напрямки на сході

Про це в ефірі Еспресо сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Схід - це зона відповідальності ОСУВ "Хортиця". Наразі є три найбільш критичні напрямки: Покровський, Новопавлівський та Лиманський", - наголосив Трегубов.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", за вчорашню добу на Покровському напрямку відбулося понад 60 атак, на Лиманському - близько 30, на Новопавлівському - понад 20. Це дуже сильний тиск.

"На Лиманському - в першу чергу це Серебрянське лісництво. На Покровському - і схід, і захід від Покровська, де зараз активізувалися окупанти. На Новопавлівському є спроби прорватися у бік кордону з Дніпропетровською та Запорізькою областями. Тобто всюди інтенсивно й важко", - зазначив Трегубов.

Речник також додав, що якщо кілька днів тому росіяни брали певну передишку на Новопавлівському напрямку, то зараз знову поперли з усією силою, знову є спроби проломити нашу оборону.

"І на Покровському напрямку дуже напружена ситуація, бо є спроби закріпитися на північний схід від міста й атакувати його малими групами - передусім із заходу. Ситуація напружена: РФ вкинула туди дуже великі сили - як особовий склад, так і техніку. Українські війська протидіють їм усім, чим можуть", - резюмував Трегубов.