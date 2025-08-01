"Повзучі штурми - це виклик для нас": 77-ма ОАеМБр про ситуацію на Куп'янщині
Російські війська змінили тактику, замість масованих атак дедалі частіше застосовують повзучі штурми - дрібні групи намагаються непомітно просочитися до українських позицій. Попри складні умови, українські оборонці впевнено тримають рубежі
Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович.
"Бригада виконує завдання на півдні Куп'янського напрямку, ближче до Борової. Наразі в нашій смузі відповідальності ситуація напружена. Якщо раніше ворог використовував велику кількість техніки й піхоти під час так званих м'ясних штурмів, то зараз це - повзучі штурми: використовують малі або дуже малі групи, а подекуди навіть поодиноких бійців, які намагаються просунутися ближче до наших позицій.
Це доволі складний виклик для нас, оскільки навколо багато зелених насаджень, є де замаскуватися, уздовж лінії фронту накопано чимало нір. Ворог намагається просочитися непомітно в сліпих зонах наших розвідувальних дронів, і зосередитися в бліндажах неподалік від наших позицій, щоб потім несподівано атакувати", - зауважив Віктор Петрович.
За його словами, ситуація залишається складною, адже ворог має значний ресурс піхоти та не шкодує особового складу, використовуючи його без жодних обмежень.
"Також складність нашої ділянки фронту полягає в тому, що ми розташовані поблизу річки Оскіл. Через це будь-яке просування ворога може суттєво ускладнити логістику: переправи прострілюватимуться, і буде набагато важче утримувати цей виступ на лівому березі річки. Якщо ворог просунеться на значну відстань, можливо, доведеться ухвалювати рішення про відступ за Оскіл. Тому зараз ми міцно тримаємо ці рубежі й не даємо ворогу просунутися", - наголосив військовий.
- Від початку доби четверга 31 липня на російсько-українському фронті відбулося 124 бойові зіткнення. Ворог 37 разів намагався потіснити позиції ЗСУ на Покровському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 47.42Продаж 48.18
- Актуальне
- Важливе