"Повзучі штурми - це виклик для нас": 77-ма ОАеМБр про ситуацію на Куп'янщині

Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович.

"Бригада виконує завдання на півдні Куп'янського напрямку, ближче до Борової. Наразі в нашій смузі відповідальності ситуація напружена. Якщо раніше ворог використовував велику кількість техніки й піхоти під час так званих м'ясних штурмів, то зараз це - повзучі штурми: використовують малі або дуже малі групи, а подекуди навіть поодиноких бійців, які намагаються просунутися ближче до наших позицій.

Це доволі складний виклик для нас, оскільки навколо багато зелених насаджень, є де замаскуватися, уздовж лінії фронту накопано чимало нір. Ворог намагається просочитися непомітно в сліпих зонах наших розвідувальних дронів, і зосередитися в бліндажах неподалік від наших позицій, щоб потім несподівано атакувати", - зауважив Віктор Петрович.

За його словами, ситуація залишається складною, адже ворог має значний ресурс піхоти та не шкодує особового складу, використовуючи його без жодних обмежень.

"Також складність нашої ділянки фронту полягає в тому, що ми розташовані поблизу річки Оскіл. Через це будь-яке просування ворога може суттєво ускладнити логістику: переправи прострілюватимуться, і буде набагато важче утримувати цей виступ на лівому березі річки. Якщо ворог просунеться на значну відстань, можливо, доведеться ухвалювати рішення про відступ за Оскіл. Тому зараз ми міцно тримаємо ці рубежі й не даємо ворогу просунутися", - наголосив військовий.