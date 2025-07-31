З початку доби на фронті відбулось 66 боїв, з них 28 - на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор двічі без успіху здійснював штурмові дії.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів, чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві безрезультатні спроби просунутися вперед.

На Торецькому напрямку ЗСУ зупинили дві наступальні дії ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони зупинили вже 24 атаки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 10 атак, три бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Веселянка, Григорівка, Степногірськ.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагались просунутися в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну атаку – успіху не мав.