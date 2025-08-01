За добу армія РФ втратила 940 військових, танк і 33 артсистеми
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сил оборони вбили та поранили ще 940 військовослужбовців окупаційної армії
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1054200 (+940) осіб
- танків – 11068 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23068 (+2) од
- артилерійських систем – 30944 (+33) од
- РСЗВ – 1451 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163)
- крилаті ракети – 3551 (+3)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
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