"Зробили все, і навіть більше", - 3-тя ОШБр про вихід з Авдіївки

Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - сказав він.

За його словами, бійці відійдуть на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.