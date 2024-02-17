"Зробили все, і навіть більше", - 3-тя ОШБр про вихід з Авдіївки
Українські військові відішли з Авдіївки на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще більшого удару по російській армії
Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - сказав він.
За його словами, бійці відійдуть на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.
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