ЗСУ під Маріуполем знищили недобудований окупантами залізничний міст, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне", - написав він у телеграм.

За словами Андрющенка, росіяни намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безрезультатно. Крім того, своїми спробами збити повітряні цілі, окупанти видали місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

"Тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго", - наголоси радник мера міста.