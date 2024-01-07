ЗСУ під Маріуполем знищили недобудований окупантами залізничний міст, - Андрющенко
У суботу, 6 січня, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області українські військові знищили напівпобудований росіянами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт окупантів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне", - написав він у телеграм.
За словами Андрющенка, росіяни намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безрезультатно. Крім того, своїми спробами збити повітряні цілі, окупанти видали місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.
"Тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго", - наголоси радник мера міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе