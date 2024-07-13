ЗСУ вибили окупантів з Сотницького Козачка на Харківщині: у DeepState розповіли про ситуацію на фронті
Українським захисникам вдалося вибити російських окупантів з селища Сотницький Козачок Харківської області. Водночас ворог просунувся в 4 населених пунктах
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка Харківської області.
Натомість російська окупаційна армія просунулася біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій.
За даними аналітиків, бої тривають в Урожайному та Красногорівці Донецької області.
- Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося щонайменше 149 бойових зіткнень. Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на 9 напрямках.
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