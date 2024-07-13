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За минулу добу на фронті відбулося 149 боєзіткнень: ЗСУ відбили найбільше атак на Покровському напрямку

13 липня, 2024 субота
08:34
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося щонайменше 149 бойових зіткнень. Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на 9 напрямках

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 13 липня станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Там відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував 11 разів в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 штурмові дії в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

Армія РФ завдала 64 авіаудари та майже 5 тис. обстрілів території України 

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема, 143 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке Харківської області; Макіївка Луганської області, Серебрянське лісництво; Часів Яр, Прогрес, Межове, Георгіївка, Сторожове, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Дальнє, Катеринівка та Макарівка Донецької області.

ЗСУ завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО та артилерійську систему ворога.

  • Найгарячішою на фронті 12 липня залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.
Теги:
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зброя
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