ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони України відійшли від позицій в Урожайному Донецької області задля збереження особового складу
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Суспільному Донбас".
"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", - заявив речник.
За його словами, відповідне рішення ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами РФ. Він наголосив, що тримати в Урожайному особовий склад було загрозою для життя наших військових.
- Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівому березі Херсонської області, зокрема в населеному пункті Кринки.
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