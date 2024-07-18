У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринок: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівому березі Херсонської області, зокрема в населеному пункті Кринки
Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
"Ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. З цього приводу маю сказати, що наш ключовий меседж такий - Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки", - заявив речник.
Водночас Лиховій підтвердив, що внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу ворога більшість основних позицій ЗСУ зруйновані вщент.
"Саме село просто перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт - це місце, де фактично неможливо тримати оборону", - заявив речник.
За словами Лиховія, українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівобережжі Дніпра - знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.
- Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що на лівобережжі Херсонщини ЗСУ не дають росіянам закріпитися на тривалий проміжок часу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.84
- EUR Купівля 45.15Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе