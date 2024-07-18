У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринок: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"

Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. З цього приводу маю сказати, що наш ключовий меседж такий - Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки", - заявив речник.

Водночас Лиховій підтвердив, що внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу ворога більшість основних позицій ЗСУ зруйновані вщент.

"Саме село просто перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт - це місце, де фактично неможливо тримати оборону", - заявив речник.

За словами Лиховія, українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівобережжі Дніпра - знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.