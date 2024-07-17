Відбулося раніше: військовий експерт про відведення ЗСУ з Кринків на Херсонщині
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що на лівобережжі Херсонщини ЗСУ не дають росіянам закріпитися на тривалий проміжок часу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Плітки про виведення нашого контингенту з лівого берега Херсонщини були ще декілька тижнів тому. І швидше за все, це відбулося раніше. Якби зараз оголосили про виведення і виводили, це б наражало на небезпеку наших військових. Було ухвалено рішення, що досить там тримати наші війська. Хлопці трималися у Кринках стільки, скільки це було доречно, - пояснив Ступак.
За словами військового експерта, від Кринків залишилася тільки назва, там вже нічого немає.
"Росіяни регулярно обстрілювали човни, які підвозили провізію та боєкомплект. Розуміємо, що за втратами човнів були втрати серед наших військовослужбовців. ЗСУ змогли акумулювати певну чисельність російських сил на цьому напрямку. Наразі ЗСУ там немає. Росіяни намагаються закріпитися на маленьких островах, де триматися важко. Наші оператори дронів не дають росіянам закріпитися на тривалий проміжок часу", - наголосив Ступак.
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