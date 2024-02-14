"ЗСУ втратять Авдіївку найближчим часом, всіх собак повісять на Залужного": російські фейки і маніпуляції за 14 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 лютого січня росіяни запустили один фейк і дві маніпуляції.

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Приднестровец" оприлюднив відеозапис із коментарем Олега Соскіна – колишнього радника президента України Леоніда Кучми: "України вже немає в геополітичному порядку денному у світовому масштабі. Україна повністю стерта".

Маніпуляція: "Росія готова до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні на основі врахування реалій на землі", – заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "Все вказує на те, що Авдіївку ЗСУ втратить найближчим часом. Усіх "собак" повісять на колишнього головкома Залужного і його команду, мовляв, у цьому винні "попередники".