Зверніть увагу на нововведення: адвокат з військового права про повістки Укрпоштою

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо отримання та відправки повісток, то в нас відбулися законодавчі зміни. Тепер чинною постановою №560 зазначена можливість відправки Укрпоштою повісток цінними листами з описом вкладення. Як було анонсовано Укрпоштою, вже відправлено понад 6 тис. повісток. Фактично зараз почалися перші моменти їх отримання. Чинна постанова регулює можливість отримання військовозобов'язаним повістки, розписавшись в описі вкладення на цінному листі у відділенні Укрпошти, або за допомогою кур'єра Укрпошти, який буде особисто доставляти такий лист. Звертаю увагу на нововведення, які стосуються того, що факт неотримання повістки автоматично є прирівняним до факту отримання повістки", - зауважила адвокат із військового права.

За її словами, кожний військовозобов'язаний має обов'язок повідомляти про зміну фактичного місця проживання, тому військовозобов'язані ВПО мають повідомляти нову адресу свого перебування.

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"Якщо є поважні причини на неотримання повістки, наприклад, військовозобов'язаний на цей період перебував на стаціонарному лікуванні в медичному закладі, то це є поважною причиною для неявки до ТЦК, та надалі дає можливість оскаржувати штрафи, які можуть бути виписані йому в майбутньому. Але не забуваємо, що сам факт перебування на стаціонарному лікуванні або інший факт наявності поважної причини без повідомлення до ТЦК не гарантує 100% підтвердження наявності цієї поважної причини. Тобто, якщо підсумувати, то треба мати не тільки поважну причину, але й Укрпоштою цінними листами з описом вкладення обов'язково повідомляти ТЦК про наявність такої поважної причини", - пояснила Олена Хоменко.

Юристка додала, що надалі повідомлення про поважність причин допоможе оскаржити штраф, який може бути виписаний або інший процес щодо притягнення до адміністративної відповідальності, скажімо, арешт рахунків та, можливо, реалізація майна.