"Звільнених з полону українських військових переслідують за дезертирство": ЦПД попередив про фейк РФ
Кремлівська пропаганда розповсюджує фейк, нібито українські військовослужбовці після звільнення з російського полону зазнають кримінальних переслідувань за дезертирство
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Ворожі медіа поширюють фейк про те, що звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито "стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство". Мовляв, українська влада розпочинає кримінальні справи проти всіх, хто повернувся з полону, позбавляє їх допомоги та змушує повертатися у військо у "штрафні батальйони", - йдеться у повідомленні.
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Центр зазначив, що це не відповідає дійсності, а такі заяви є елементом нової інформаційної кампанії, що має на меті дискредитувати українську владу, викликати недовіру та підірвати моральний дух.
Також згідно із законодавством України, зокрема статтею 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", звільнені з полону військовослужбовці мають право не продовжувати службу без наслідків.
- 23 липня Україна та Росія здійснили дев'ятий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені захисники.
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