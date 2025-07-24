"Звільнених з полону українських військових переслідують за дезертирство": ЦПД попередив про фейк РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі медіа поширюють фейк про те, що звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито "стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство". Мовляв, українська влада розпочинає кримінальні справи проти всіх, хто повернувся з полону, позбавляє їх допомоги та змушує повертатися у військо у "штрафні батальйони", - йдеться у повідомленні.

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Центр зазначив, що це не відповідає дійсності, а такі заяви є елементом нової інформаційної кампанії, що має на меті дискредитувати українську владу, викликати недовіру та підірвати моральний дух.

Також згідно із законодавством України, зокрема статтею 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", звільнені з полону військовослужбовці мають право не продовжувати службу без наслідків.