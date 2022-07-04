Війна завершиться тоді, коли одна зі сторін підпише капітуляцію, вибиття росіян з України - це перехід в іншу фазу, - політексперт Антонюк

Про це політичний експерт Олександр Антонюк заявив в ефірі Еспресо.

"Переламний момент буде дуже простий, коли буде домінування у військовій силі - в зброї, в небі, в живій силі. Чому сьогодні росіяни зайшли в Луганській області - десятикратне домінування над нашою силою і відповідно артилерія. Як тільки в нас будуть в достатній кількості високоточна артилерія, гаубиці та авіація - ситуація буде зламуватися дуже серйозно", - сказав експерт.

Він також висловився щодо формату завершення війни.

"Війна завершиться тоді, коли якась із сторін підпише капітуляцію. Навіть, якщо ми викинемо росіян із своєї території - це не означає, що війна звершилась. Це може означати, що вона перейшла в іншу фазу. Поки не буде підписано документів", - додав Антонюк.

Він налогосив, що Україні мають бути виплачені репарації, які будуть розтягнуті на десятки років.

"Ми маємо в цих документах передбачити розпад РФ, що республіки, які будуть йти з її складу, вони повинні автоматично виходити з тим зовнішнім боргом. Це має стати сьогодні стати на чолі нашої політичної доктрини", - підсумував експерт.