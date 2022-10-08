Війна змінила життя Даші Астаф'євої

З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Даша Астаф'єва свідомо не поїхала за кордон "пересидіти" лихі часи. Вона різко засуджує артистів з України, які підтримали Путіна. Зокрема це стосується колеги по цеху Регіни Тодоренко, яка продовжує замовчувати повномасштабне вторгнення, а нещодавно пройшлась червоною доріжкою на кінофестивалі в Москві.

Артистка поділилась враженнями про свій перший виступ після повномасштабного вторгнення росіян у військовій частині Гостомеля.

"Майже другий день мовчу…Бо, побачивши все це горе, яке наробили вороги, неможливо розвидіти. Неможливо прийняти той факт, що асвабадітєлі десь собі ходять, і живуть далі… продовжують множити зло по всьому білому світу. Спокійно сплять та виховують своїх дітей. Живих… в той час, коли є українці які назавжди стали янголами цієї страшної та несправедливої війни".

Популярна українська модель та співачка активно займається допомогою українцям, що постраждали від війни.

Напередодні Дня людини поважного віку (1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день людей поважного віку, - Ред.) Даша долучилась до проєкту "Обід без образ". Вона роздавала обіди в Києві на Дорогожичах, щиро обіймаючи тих, кому обійми були надважливими та потрібними.





Даша Астаф’єва різко "пройшлась словом" по чоловіках, які повтікали за кордон. Жінка вже не може й не хоче прихильно ставитись до чоловіків-ухилянтів, які заховались від відповідальності. В одному з інтерв'ю артистка повідомила, що соромиться чоловіків-втікачів, а цей сором буде з ними жити вічно. Адже, як вони потім будуть дивитись в очі своїм дітям та онукам?

Даша пригадала, як чистила картоплю, готуючи їжу для захисників. Артистка займається волонтерством, намагається бути корисною своїй країні, каже, що війна змінила українців, виокремивши ті якості людей, які вони раніше старанно й майстерно приховували. Добро і зло чітко стали помітними. В інтерв'ю Маші Єфросиніній Даша Астаф'єва розповіла, що припинила спілкування з багатьма людьми зі свого кола знайомств.

"Ми всі нові. Трошки підбиті, але загартовані на нове життя. У найкращій країні, з найкращими людьми. Тими хто її боронить, рятує та береже. Без сумнівів", - пише Даша на своїй інстаграм-сторінці.

Даша відчуває, що звичні її заняття до повномасштабного вторгнення росіян відійшли на другий план, однак допомагають залишатись при здоровому глузді.

Артистка почала малювати, й зрозуміла, що живопис для неї став своєрідним релаксом, який допомагає триматись у відносному спокої, адже завдяки фарбам вона тепер може висловлювати свої переживання, частково викидаючи їх із себе на полотно.

Вважає, що живопис майже єдиний спосіб мистецтва, який стримує безперервний потік туги й жалю за спокійним життям.

Сьогодні Даша активно допомагає нужденним, займаючись волонтерством, та щиро вірить у Перемогу добра над злом.